Стальные решетчатые настилы – это современное и многофункциональное решение для большого круга задач на объектах гражданского и промышленного строительства
Решетка из стали изготавливается
методом холодного прессования
Ячеистая металлическая структура
покрыта дополнительным слоем цинка
Гарантия качества и лучшей цены от производителя
Доставка продукции по всей России
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Оцинкованные придверные стальные решетки представляют собой прессованные металлические настилы, укладываемые на опорную конструкцию в приямке. Решетчатая структура покрытия позволяет собирать и отводить грязь любой плотности.
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с учётом доставки стальных решетчатых настилов
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Адрес
СТК Велес
г. Нижний Новгород
ул. Геологов 3