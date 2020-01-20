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Стальные
решетчатые настилы

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Стальные решетчатые настилы – это современное и многофункциональное решение для большого круга задач на объектах гражданского и промышленного строительства

СТАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

Решетка из стали изготавливается
методом холодного прессования
Ячеистая металлическая структура
покрыта дополнительным слоем цинка

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Наши клиенты

Стальные решетки имеют эстетичный вшешний вид и используются при создании промышленных платформ, трапов, ступеней и площадок обслуживания технологического оборудования

Каталог продукции
по запросу
Настил решетчатый 394х594х20
Тип настила: прессованный
Размер ячейки: 33х11 мм
Длина несущей полосы: 394 мм
Длина покровной полосы: 594 мм
Высота несущей полосы: 20 мм
Толщина несущей полосы: 2 мм
Вес настила: 6,4 кг
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по запросу
Настил решетчатый 500х1000х20
Тип настила: прессованный
Размер ячейки: 33х11 мм
Длина несущей полосы: 500 мм
Длина покровной полосы: 1000 мм
Высота несущей полосы: 20 мм
Толщина несущей полосы: 2 мм
Вес настила: 13,3 кг
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по запросу
Настил решетчатый 500х1000х30
Тип настила: прессованный
Размер ячейки: 33х11 мм
Длина несущей полосы: 500 мм
Длина покровной полосы: 1000 мм
Высота несущей полосы: 30 мм
Толщина несущей полосы: 2 мм
Вес настила: 16 кг
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по запросу
Настил решетчатый 1000х500х30
Тип настила: прессованный
Размер ячейки: 33х11 мм
Длина несущей полосы: 1000 мм
Длина покровной полосы: 500 мм
Высота несущей полосы: 30 мм
Толщина несущей полосы: 2 мм
Вес настила: 16 кг
ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по запросу
Настил решетчатый 1000х1000х30
Тип настила: прессованный
Размер ячейки: 33х11 мм
Длина несущей полосы: 1000 мм
Длина покровной полосы: 1000 мм
Высота несущей полосы: 30 мм
Толщина несущей полосы: 2 мм
Вес настила: 32 кг
ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по запросу
Настил решетчатый 1200х1000х30
Тип настила: прессованный
Размер ячейки: 33х11 мм
Длина несущей полосы: 1200 мм
Длина покровной полосы: 1000 мм
Высота несущей полосы: 30 мм
Толщина несущей полосы: 2 мм
Вес настила: 39 кг
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Наши преимущества

Гарантия качества и лучшей цены от производителя

Доставка продукции по всей России

Специальные условия для дилеров и постоянных клиентов

Объекты "под ключ" от проекта до монтажа

Выезд специалиста на замер и расчет стоимости заказа

Профессиональные консультации специалистов

Оцинкованные придверные стальные решетки представляют собой прессованные металлические настилы, укладываемые на опорную конструкцию в приямке. Решетчатая структура покрытия позволяет собирать и отводить грязь любой плотности.

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Телефон

8 800 300 06 34

Адрес
СТК Велес
г. Нижний Новгород
ул. Геологов 3

8 800 300 06 34
tsk-veles@mail.ru
г. Нижний Новгород ул. Геологов 3